بايدن: نعمل مع الحلفاء لمواجهة الصين وسنستمر في دعم أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في تخفيض العجز بقيمة 2 تريليون دولار، مؤكدًا أنه يعمل لحماية العمال وضمان حقوقهم، ويعمل أيضًا على توفير السكن الملائم والخدمات لجميع الأمريكيين، واختص المعلمين، مشددًا على أنهم يعملون لتحسين أجورهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تعمل مع الحلفاء لمواجهة الصين والاستمرار في دعم أوكرانيا.

يجب منع الأسلحة الهجومية من الشارع الأمريكي

وأكد بايدن خلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس الأمريكي أنهم يحاربون عمليات الاحتيال لاسترجاع مليارات الدولارات، مطالبًا بتوفير التدريب لرجال الشرطة لمساعدتهم في عملهم، داعيًا الكونجرس بمجلسيه لمواجهة عنف السلاح ومنع الأسلحة الهجومية من الشارع الأمريكي.

وتحدث عن تهريب المخدرات على الحدود الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك 8 آلاف رجل أمن على الحدود الجنوبية لمنع التهريب، مؤكدًا أن مخدر مثل فينتانيل يقتل 70 ألف أمريكي كل عام.

أهمية الشراكة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي لمصلحة أمريكا

وشدد بايدن على أهمية الشراكة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي لمصلحة أمريكا، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الحلفاء لمواجهة التهديدات الصينية، ومعلنًا استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا والوقوف بجوارها في أزمتها مع روسيا.