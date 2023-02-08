«الحُسين الراضي»: التصوف إصلاح للقلب والجوارح باتباع الشرع دون تشدد أو تفريط

أكد الشيخ الحسين حامد سلامة الراضى، شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية، أن الإمام المؤسس للطريقة وضع نهجاً للطريقة قائماً على هدى الكتاب والسنة، وأن الطريقة تتميز بالأسلوب الوسطى القائم على الفهم الصحيح لقوائم الدين، فالطريقة تنتهج السلوك المحمدى وتجعله نبراساً يقتدى به مريدوها، خالياً من البدع المذمومة شرعاً.

وأوضح شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية فى حواره مع «الوطن» أن التصوف إصلاح القلب والجوارح باتباع شرع الله والتأسى بالهدى النبوى واتخاذ الوسطية منهجاً بدون تشدد أو تفريط، وأن للطريقة أحباباً بالخارج يقومون بتنظيم الحضرات فى بلادهم وأصبحوا سفراء لنشر الطريقة.. وإلى نص الحوار:

تحتفل الطريقة الحامدية الشاذلية بذكرى المؤسس وخلفائه.. حدثنا عن الطريقة وما الذى يميزها عن باقى الطرق؟

- الطريقة الحامدية الشاذلية أسسها جدى العارف بالله الإمام سلامة حسن الراضى الحسنى الحسينى، عام 1885 ميلادياً، وانضمت رسمياً إلى المجلس الأعلى للطرق الصوفية عام 1926، حيث وضع الإمام المؤسس منهجاً للطريقة قائماً على الشريعة السمحة، متأسياً بالنبى المصطفى محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم، ومهتدياً بسنته، كما أنه وضع قانوناً للطريقة، مبنياً على أساس السلوك المحمدى، وجعله نبراساً يقتدى به مريدوه، خالياً من البدع المذمومة شرعاً.

أما ما يميز الطريقة الحامدية الشاذلية عن غيرها من الطرق، فنحن نتميز بالأسلوب الوسطى القائم على الفهم الصحيح لقوائم الدين وإصلاح النفوس ومجاهدتها، فكُتب لها الانتشار الواسع فى البقاع والضواحى فهى أشبه بالنبع الذى له فى كل بلد عيون تروى كل من يرد.

وماذا عن منهج الطريقة؟ وكيف تقومون بنشر منهجها؟

- سَنَّ مولانا الشيخ سلامة الراضى نهجاً للطريقة قائماً على هدى الكتاب والسنة القائم على الوسطية، فأسس قانوناً متميزاً به عن جموع الطرق الصوفية، يشتمل على 10 أقسام ويحتوى على 327 مادة ليكون أصلاً للسير على هداية لكل من ينتسب إلى طريقتنا، وانتهج لطريقه العلم، فبلغت مؤلفاته أكثر من 80 كتاباً فى الشريعة والتصوف.

وتقوم الطريقة بنشر منهجها عن طريق تطبيق الشرع عملاً وقولاً وذلك عن طريق سلوك أبنائها المتأسِّين بسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربية إمامهم، وذلك بإقامة الحضرات والمواكب والمجالس فى جميع ربوع وبقاع الأرض حتى ذاع صيتها واندرج تحت لوائها الكثير من المريدين ينهلون من عذب شراب مشايخهم الذين هم عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل لديكم حصر بأعداد المريدين والتابعين على مستوى الجمهورية؟

- نظراً لانتشار الطريقة الواسع فللطريقة مريدون فى كل بقاع الأرض، وهذا واضح جلى فى موكب الطريقة فى الاحتفالات الصوفية العامة مما يصعب معه الوقوف على حصر دقيق لعددهم فهم فى زيادة بفضل الله تعالى فى داخل القطر وخارجه.

وماذا عن انتشار الطريقة بالخارج؟

- للطريقة أحباب كثيرون بالخارج يقومون بتنظيم العديد من الحضرات فى بلادهم ونظراً لحسن تلقينهم أصبحوا سفراء لنشر الطريقة، ولأجل هذا تم إنشاء موقع إلكترونى جديد يضم كافة نواحى وأنشطة الطريق ليسهل التواصل من خلالها مع كافة الأحباب بجميع أنحاء العالم.

وماذا عن حضرات الطريقة وأشكال احتفالاتها؟

- فصل قانون طريقتنا العليّة حضرات الذكر وطريقة إقامتها وذلك فى القسم الثالث من القانون، فتقام حضرة أسبوعية فى مسجد سيدتنا السيدة زينب، مساء الأحد وبمسجد سيدى سلامة الراضى، مساء الثلاثاء وبعد صلاة الجمعة، وتقام حضرة شهرية بعد صلاة الجمعة الثانية من كل شهر ميلادى فى مسجد سيدنا الحسين، وتقام حضرة ربع سنوية فى مسجد سيدنا السلطان الحنفى، كما تقام العديد من الحضرات لدى قيام المشيخة بالعديد من الزيارات لكافة المحافظات والتى منها حضرة فى مسجد سيدى أبوالحسن الشاذلى ومسجد سيدى إبراهيم الدسوقى ومسجد سيدى أحمد البدوى.

بوابة الرؤية الوسطية

التصوف هو إصلاح القلب والجوارح بالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً وباطناً باتباع شرع الله والتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأقوال والأحوال واتخاذ الوسطية منهجاً بدون تشدد أو تفريط، والتصوف مسلك قائم على العلم والعمل، أعلاه علم التوحيد وأداء الواجبات قبل النوافل ثم عمل البر والخير والزهد والتحلى بالأخلاق الحسنة، وقامت الطريقة على تأصيل تلك المعانى بين مريديها.