الحامدية الشاذلية تبدأ احتفالاتها بمولد العارف بالله الإمام سلامة الراضي وخلفائه

تبدأ الطريقة الحامدية الشاذلية وشيخها الإمام الحسين حامد سلامة الراضي، الاحتفال بمولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية العارف بالله الإمام سلامة الراضي وخلفائه من بعده وهم الإمام إبراهيم سلامة الراضي والإمام حامد سلامه الراضي والإمام إبراهيم حامد سلامة الراضي، رضي الله عنهم أجمعين، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16, 17 , 18 رجب لعام 1444 هجرياً وذلك بمسجد سيدي سلامة الراضي وسجادة الطريقة.

وتشمل الفعاليات إقامة حضرات وجلسات ذكر ودروس دينية كما تنقل إذاعة القرآن الكريم مساء الأربعاء فعالية الطريقة بحضور عدد من أبناء الطريقة وعلماء الأزهر والأوقاف.

ولد الإمام سلامة حسن الراضي ليلة 16 رجب

ولد الإمام سلامة حسن الراضي ليلة 16 رجب من عام 1284 هجريا، الموافق 4 ديسمبر عام 1867 ميلادياً، يتصل نسبه الشريف للإمامين الحسن والحسين سبطي النبي الكريم.

نشأ في بولاق، حيث تعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم في سن التاسعة، عُين في الخاصة الخديوية، ورئيسًا لإدارة الزراعة بمصلحة الأملاك الأميرية، وأُحيل إلى المعاش سنة 1932م، واشتغل بالعلم والـتصوف.

أحيا للناس سنة الصوفية الماضية

أنشأ الطريقة الحامدية الشاذلية، في عام 1885، فأحيا للناس سنة الصوفية الماضية، وأذاق الناس والقاصدين والوافدين من عذب مباني العرفان. وفي عام 1926 قرر المجلس الصوفي الأعلى، ضم الطريقة ضمن الطرق المعترف بها.