اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الحامدية الشاذلية» طريق السالكين إلى الله

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي: تعزيز دور القطاع الخاص للارتقاء بالاقتصاد وتحقيق التنمية

توجيهات رئاسية بتذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى.. وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين اختصارا للوقت والجهد

«التعليم»: لجان لمراجعة بنك أسئلة الثانوية العامة للتأكد من مطابقتها للمواصفات

مصدر: استبعاد أى سؤال له إجابات متشابهة.. والانتهاء من طباعة الأسئلة قبل الامتحانات

«الحامدية الشاذلية» طريق السالكين إلى الله

الإمام سلامة الراضى وريث «الشاذلى» وحفيد «الحسنين» أحيا بطريقته نهج الصوفية

شيخ الطريقة: منهجنا محمدي بعيدا عن البدع المذمومة.. وتصوفنا إصلاح للقلب

إمام مسجد «ابن العاص»: أعظم كراماته الاستقامة وذكره بالخير بين الناس حتى اليوم

«بالأوشحة الخضرا والطواقى البيضا» المريدون يحيون ذكرى مولد «العارف بالله» «التحالف الوطنى»: إجراء جراحات عيون مجانية لأهالى الفيوم

تشكيل لجنة دائمة لمواجهة تجاوزات ومخالفات جميع وسائل الإعلام الرياضى

الصفحة الثانية

«المشاط»: «مؤتمر الحوكمة» يركز على دعم «رؤية مصر 2030»

«الجزار وعبدالعال» يتابعان إجراءات التعاقد وتخصيص شقق العائدين إلى «مثلث ماسبيرو»

وزيرة التعاون الدولى: تعزيز النمو الاقتصادى الشامل ورفع كفاءة موظفى الدولة مع شركاء التنمية

وزير الداخلية يبحث تعزيز آليات التعاون مع وفد أمنى قطرى

«التموين»: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لإنشاء صومعة قمح فى دمياط

الصفحة الثالثة

الحكومة: نضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار تداعيات «الأزمة الأوكرانية»

«مدبولى»: الموازنة الجديدة تضع «الحماية الاجتماعية» على أجندة أولوياتها

كارثة الزلزال: حصيلة ضحايا تركيا وسوريا تتجاوز 11 ألف قتيل

مباحثات «مصرية - فرنسية» للتعاون فى التعليم والبحث العلمى تعاون «مصرى - بوروندى» فى الاستخدام الأمثل للموارد المائية

«الهلالى» يقدم فيديوهات توعوية عن الشخصيات التاريخية: «عايز أفيد الشباب»

«البيئة»: استثمارات مليون يورو لتمويل 268 بـ المشروعات الخضراء

الصفحة الرابعة

«الخدمة الوطنية» ينتهى من أضخم مشروع بالشرق الأوسط لـ«الأمن الغذائي»: 9 مصانع تنتج أكثر من 130 منتجا بـ«سعر مناسب»

مصر تدخل «موسوعة جينيس» لأكبر عدد وجبات تغذية مدرسية بـ600 مليون وجبة في السنة.. ومكوناتها كالسيوم وبروتين وحديد وكربوهيدات وفيتامينات

الانتهاء من 6 منشأت ضخمة في المرحلة الأولي لـ«سايلو فودز».. توفر مئات الآلاف من أطنان الألبان والأجبان والسمن والحلاوة والطحينة والمكرونة

رئيس جامعة العريش: نخطط لإنشاء أبنية ذكية بتكنولوجيا خضراء.. والانتقال إلى «الجيل الرابع»

الصفحة الخامسة

«الوطن» تحتفى بذكرى مولد مؤسس الطريقة «الحامدية الشاذلية» وخلفائه

ياسيدي «سلامة» بركاتك يا «راضي»

الصفحة السادسة

مولانا سلامة الراضى

مؤسس الطريقة.. وريث «الشاذلى».. حفيد «الحسن والحسين»

أسس «الحامدية الشاذلية» لإحياء نهج الصوفية.. ومجالسه مدرسة للتثقيف والتهذيب والإرشاد.. وقال عن مجاهداته: «أصوم 200 يوم في السنة»

4 خلفاء ينفذون وصية الإمام: «اثبتوا.. والله تولي الهداية»

«الحسين الارضي»: التصوف إصلاح للقلب والجوارح باتباع الشرع دون تشدد أو تفريط

شيخ «الحامدية الشاذلية»: منهجنا محمدي بعيد عن البدع المذمومة شرعا

الصفحة السابعة

المحبون في رحاب الإمام

الحضرة.. تجمع القلوب على الحب وتطرب الأرواح بالذكر

«بالأوشحة الخضر.. ولطواقي البيضا»

مريدو «سلامة الراضي»يحيون ذكرى مولده

أقدم مريدي «الطريقة»

حكاية البكاء من أول «حضرة»

الشيخ يسري عزام: أعظم كرامات «الراضي» الاستقامة ودوام ذكره بالخير حتى اليوم

إمام «ابن العاص»: طريقة مباركة.. ولها فضل كبير في خدمة الدعوة والتصوف

آداب التصوف يهذب النفوس وينقي القلوب وأهله سابقون للخيرات لمصلحة المجتمع

الصفحة الأخيرة

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