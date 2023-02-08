موقف أسرة علاء ولي الدين من فكرة تقديم فيلم «ابن الناظر»

أكد معتز ولي الدين، شقيق الفنان علاء ولي الدين، أنه لم يعلم شيئًا عن مصير الجزء الثاني من فيلم «الناظر» الذي قدّمه شقيقه قبل 23 عامًا تقريبًا، قائلًا: «محدش كلمني من صُناع الفيلم ولا مجدي الهواري نفسه.. وعرفت الخبر من على مواقع التواصل الاجتماعي».

وقال معتز ولي الدين، لـ«الوطن»، «لست ضد فكرة تقديم جزء ثانٍ من الفيلم، خصوصًا أنه لن يتطرق إلى شخصية شقيقي علاء ولي الدين، لذلك الأمر يُعد حرية مطلقة للمنتج مجدي الهواري»، لافتًا إلى أنه حال تناول أجزاء من شخصية علاء ولي الدين، «سيكون وقتها لي الحق في إبداء وجهة نظري».

وكان مجدي الهواري، أثار جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بعدما أكد اعتزامه عن إنتاج الجزء الثاني من فيلم الناظر، بعنوان «ابن الناظر»، حيث رشح للبطولة أكرم حسني، إلا أنّ الأخير نفى علاقته بهذا المشروع، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «فيلم الناظر علامة في تاريخ الكوميديا وخبر انضمامي للجزء التاني غير صحيح وقريته علي السوشيال ميديا».