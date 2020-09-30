شقيق علاء ولي الدين: كان يقلد أمي في فيلم الناظر

كشف معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، سر حب الناس لشقيقه، قائلا: "كان بينه وبين ربنا عمار، وجسمه ووشه الطفولي هو اللي خلى علاء قريب من الناس وكان بيحب الناس كلها وطبيعي الناس تحبه، وكان بيختار الأعمال قبل ما يعملها ودة اللي خلاه يحب الناس بسرعة".

وأضاف "ولي الدين" خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن "علاء" كان يقلد والدته في دور شخصية "جواهر" في فيلم "الناظر"، متابعا: "كل كاراكتر والدتي قلده حتى في الفساتين، كانت مأثرة فيه أول، وشريف عرفة سأله جبت الحاجات دي منين؟ فقاله دي أمي عايشة معايا".

وتابع: "علاء كان مؤمن أن نجاح العمل لازم يكون جماعي من أول الأوفيس بوي لحد أكبر راس في اللوكيشن اللي هو المخرج، لازم كل الناس اللي حواليه يضيفه له ويضيف لهم، ومحمد هنيدي أقرب الناس له، وعلاء مكنش بيهتم بتفاصيل عيد ميلاده، وهو اللي بيفكره به".