عطل مفاجئ يضرب موقع «تويتر»

تعرض موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لعطل مفاجئ؛ إذ توقفت الصفحة الرئيسية للموقع عن ظهور التحديثات، ولم تعلن إدارة الشبكة عن سبب العطل حتى الآن.

شركة «تويتر» أجرت بعض التغييرات فيما يتعلق بالحسابات المعلقة

وكانت منصة التغريدات القصيرة «توتير» قد أعلنت عن قواعد الاستخدام الجديدة لاستخدام المنصة؛ إذ أجرت بعض التغييرات فيما يتعلق بالحسابات المعلقة والمحظورة، وفقًا لسلسلة الغريدات من الحساب الرسمي (Twitter Support)، ودخلت القواعد والتغييرات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير.

وكانت تويتر، ذكرت في وقت سابق أنَّه سيجرى حظر الحسابات فقط إذا انتهك شخص ما قواعد المنصة بطريقة فظيعة بشكل خاص، أو انتهكها مرارًا وتكرارًا حتى بعد تلقي إشعارات منا، وسيؤدي الإيقاف الدائم إلى عدم السماح للمخالفين بإنشاء حسابات جديدة.

وشدد إدارة تويتر على أنه «عندما نعلق حسابًا بشكل دائم، فإننا نبلغ الأشخاص بأنه تم تعليقهم بسبب انتهاكات إساءة الاستخدام، ونوضح السياسة أو السياسات التي انتهكوها والمحتوى الذي انتهك، وتلاحظ قواعد تويتر وإرشاداته ومع ذلك، يمكن للمخالفين استئناف عمليات التعليق الدائم إذا اعتقدوا أن تويتر حظرهم خطأً».