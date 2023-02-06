هاشتاج «السعودية مصر واحد» يتصدر «تويتر»: علاقتنا استثنائية

تصدّر هاشتاج «السعودية مصر واحد»، تريند موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بالتزامن مع الدعوات المغرضة لمحاولة الوقيعة بين الشقيقتين، حيث غرّد أحد السعوديين قائلا: «هنيئًا لمن كانت مصر جارة له، الكنانة وصية نبينا والمأمون جانبها، علاقة السعودية مع مصر قيادة وشعبًا علاقة استثنائية على مر العصور، قل أن تجد مثيلًا لها، لذا لا تلتفتوا لناعق هنا أو هناك فشعارنا ثابت لن ترونا إلا معًا».

وغرد آخر: «هاشتاق رائع أطلق من مصر، وذلك ردًا على كل من يُريد زرع الفتنة بين الشعبين السعودي والمصري، ألا يعلمون أن هناك ما يُقارب 2.7 مليون مصري يعملون في السعودية ونحو 3.2 مليون سائح سعودي يزورون مصر سنويًا، وبينهم تواصل فكري، وهذا يدل على الحب والتواصل، نعم السعودية مصر واحد».

خاب مسعاهم

وقال آخر: «الإخونجية يستغلون مقالة منحطة لخلق فتنة بين السعودية ومصر. نقول لهم خبتم وخاب مسعاكم».

الأخوة مع الأشقاء

وأوضح آخر: «السعودية حبايبنا ونتمنى لهم كل خير، البلد اللي بنتجه لها 5 مرات يوميا كما أمرنا الله، فهي بلد أشرف خلق الله سيدنا وشفيعنا محمد بن عبدالله صل الله عليه وسلم، نحن نحبكم في الله واللي يقول غير كده يبقى منافق وكداب حيا الله أهل السعودية قيادة وشعب».