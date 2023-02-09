فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بحي الجناين في السويس اليوم

أعلن حى الجناين في محافظة السويس، عن فصل التيارالكهربائي، اليوم الخميس، بسبب إجراء أعمال الصيانة في المحولات بمنطقة منشية الرجولة، على أن يجرى إعادة توصيل التيار فور الانتهاء.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بحي الجناين في السويس

وذكر البيان الصادر عن حي الجناين، أنه وفقا لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، فإنه سوف يجرى فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات، ويتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء منها.

وأوضح البيان أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي، هي مناطق بالقطاع الريفي بنطاق الحي في محافظة السويس وهي مزرعة الدواجن وإنارة المشروع وعرب المشروع ومنشية الرجولة وطريق القناة.

الانتهاء من صيانة المحولات بمنطقة أبو سيال

يذكر أنه جرى الانتهاء من إجراء الصيانة في المحوات بمنطقة أبو سيال، وإعادة توصيل التيار الكهربائي، لقرى يوسف السباعي والألبان والمناطق التابعة لهما، ووالسنوسي وأبو سيال وأبو حسين.

وفقا لتنبيهات «الكهرباء»، يجرى التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة، التي تقع في زمام مناطق فصل التيار الكهربائي، على تجهيز المحولات البديلة لتشغيلها، خلال فترة فصل التيار.