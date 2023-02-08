خريطة فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في السويس اليوم

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، فصل التيارالكهربائي، اليوم الأربعاء، بسبب إجراء أعمال الصيانة فى المحولات بمنطقة أبوسيال ويعاد توصيل التيار بعد انتهاء أعمال الصيانة.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وذكر البيان الصادر عن حي الجناين عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنه وفقًا لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية مساءً، بسبب إجراء عملية الصيانة الدورية للمحولات ويعاد توصيل التيار بعد انتهائها.

مناطق فصل الكهرباء اليوم

وأوضح البيان، أنّ المناطق والقرى التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي في حي الجناين بمحافظة السويس، هي مناطق وقرى أبوسيال وأبوحسين والسنوسي والألبان ويوسف السباعي والمناطق المحيطة بها.

يذكر أنه قد تم الانتهاء من إجراء الصيانة بالمحولات بمنطقة المنشية، وإعادة توصيل التيار الكهربائي، لمناطق «منشية الرجولة طريق القناة، ومزرعة الدواجن»، ويتم التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة بمناطق فصل التيار الكهربائي، عبر تجهيز المحولات البديلة لتشغيلها خلال ساعات فصل التيار.