الأرصاد: أمطار وشبورة على محافظة السويس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس بمختلف محافظات مصر، ومنها محافظة السويس، إذ تسود أجواء غائمة جزئيا مع سقوط أمطار.

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40%

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التوقعات لحالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ومنها محافظة السويس إذ تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، معتدلة نهارًا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40%، غائم جزئياً معظم الأوقات، مع تكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس وباقي مدن القناة.

قياسات الطقس فى محافظة السويس

وسجلت أجهزة الرصد وتوقعات خبراء الأرصاد، قياسات طقس السويس اليوم، وهي كالتالي:

الحرارة العظمى 25 درجة مئوية

الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية

سرعة الرياح 16كم/ساعة

نسبة سقوط الأمطار 40%

حالة البحر الأحمر معتدلة

وتضمن البيان توقعات بأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف المتر إلى ومترين وربع المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات محافظة السويس لمجابهة تقلبات الطقس

في سياق متصل، أعلنت محافظة السويس استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات في الطقس، وشهدت أحياء المدينة تطهير بلاعات الأمطار وخطوط الصرف الصحي ومخرات السيول.