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«الداخلية» تضبط 5 مصانع غير مرخصة في القليوبية

كتب:

محمد بركات
01:24 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية، أسفرت جهودها في مجالي حماية الثروة الزراعية المخصبات الزراعية وحماية البيئة والصحة العامة).

ضبط 5 مصانع دون ترخيص 

ضبط 5 قضايا عبارة عن 5 مصانع جميعهما دون ترخيص، بمضبوطات بلغت (83 طن مواد خام مخصبات وأملاح زراعية، و7 أطنان منتح نهائي «مخصبات وأملاح زراعية» – 22 طن مواد خام عبوات مياه غازية، ملح خشن - 8,1 طن منتج نهائي سبائك الألمونيوم - 30 طن مواد خام مخلفات جلود حيوانات - 5 أطنان منتج نهائي غراء أخشاب، دون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مغشوشة ومقلّدة، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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