«الصحة» تكشف حالات ارتفاع ضغط الدم التي تستوجب الذهاب للطبيب فورا

كشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها قبل قليل، أعراض ارتفاع ضغط الدم، تزامنا مع موجة الطقس السيء، وقالت الوزارة إن تلك الأعراض تستلزم الذهاب إلى الطبيب فورا.

وأشارت الوزارة في بيان، أن أعراض ارتفاع ضغط الدم، تتمثل في خفقان القلب بشكل غير منتظم، نزف من الأنف، طنين في الأذن، صداع، دوار، وارتفاع ضغط الدم أكثر من 140/90 ميليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة، مشيرة الى أنه حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب الى الطبيب فورا وطلب الرعاية.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لافتة الى أنها مجانية ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية وهي موجودة داخل الوحدات الصحية وتعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

علاج ارتفاع ضغط الدم

من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن علاج ارتفاع ضغط الدم، يتطلب اتباع نظام غذائي صحي وأخذ قسط كافي من الراحة، وخفض معدلات التوتر والضغوط النفسية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في بيان له، أنه لابد من مراقبة الضغط بشكل مستمر، والحد من شرب الكحوليات وتقليل كمية الملح في النظام الغذائي، مطالبا المواطنين بالتواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن لها لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكن من خلالها الاستفادة من مبادرة الرئيس للكشف المكبر عن الاعتلال الكلوي.