«الصحة»: لقاح كورونا المعدل لن يُباع داخل الصيدليات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة بيع لقاح كورونا داخل الصيدليات، مؤكدا أنّ الأمر عار تماما عن الصحة، ولا نيّة لبيع اللقاح في الصيدليات لسببين، الأول أنّهم يقدّم مجانا وسيظل مجانا، والثاني أنّ لقاحات «كوفيد - 19» تحفظ بطريقة خاصة وبمواصفات ومعايير عالمية.

لقاح كورونا المعدل

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ لقاحات كورونا سواء الموجودة في مصر أو المعدل، يحفظ داخل ثلاجات مخصصة لذلك بمعرفة هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أنّ جميع اللقاحات متوافرة، وعملية التطعيم تسير بخطى ثابتة، حيث وصلنا إلى 40% من التطعيم بالجرعة الكاملة «الأولى والثانية».

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وطالب عبدالغفار، المواطنين، بالحصول على الجرعة الكاملة للحصول على اللقاح المعدل لمواجهة متحور كورونا «أوميكرون»، موضحا أنّ الجرعة التنشيطية لا تحتاج إلى التسجيل المسبق وتؤخذ من خلال المراكز الثابتة للحصول على لقاح كورونا.