السيسي يسأل جهاز الخدمة الوطنية: «بتدفعوا ضرائب؟».. و«أبوالمجد»: سددنا 4.5 مليار جنيه

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤلين للواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، قائلا: «هل أنتم بتدفعوا تكلفة الكهرباء والمياه والخدمات اللي بتاخدوها من الدولة؟ طب بتدفعوا الضرائب ولا لا؟».

وردّ اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، قائلًا إنّ كل شركات الجهاز تخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية داخل القوات المسلحة، متابعًا بأنّه تم تسديد 14 مليار جنيه عن العام المالي 2022، منهم 6 مليارات جنيه للكهرباء و3 مليارات جنيه للغاز، 4.5 مليار جنيه للضرائب، والباقي للمياه وغيرها من المصروفات، فضلًا عن دفع 230 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية الخاصة بالعاملة المدينة المتوزاجدة في الجهاز.

وقال الرئيس السيسي، إنّ يقول هذا الكلام للناس، على الرغم من أنّ هذا الكلام معروفًا، لكن هناك أوقات لإعادة هذا الكلام مجددا وتأكيده، لأن هناك من يقول إنّ الفرصة التي يأخذها الجهاز لم يأخذها أحد غيره.

وتابع الرئيس، بأننا كنا في حاجة لإنتاج تغذية مدرسية مؤمّنة، فأصبح هناك عملًا مؤسسيا لها، إضافة سلامة غذاء متحققة، وبالتالي فإنّ القطاع الخاص حينما يكون معنا سيضيف حوكمة أكتر وأداء أفضل.