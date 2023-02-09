رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 16 ألفا و400 قتيل 

كتب:

محمد علي حسن
10:47 ص | الخميس 09 فبراير 2023
23 مليون شخص تضرروا من زلزال تركيا وسوريا

23 مليون شخص تضرروا من زلزال تركيا وسوريا

ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 16 ألفا و400 قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، في الوقت الذي تخوض فيه فرق الإنقاذ سباقا مع الزمن، لإنقاذ المزيد من العالقين تحت أنقاض آلاف المباني التي دمرها الزلزال، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

الصحة العالمية: 23 مليون شخص عدد المتضرين من زلزال تركيا وسوريا

من جهتها، قدرت منظمة الصحة العالمية أن يبلغ  عدد المتضررين بالزلزال في تركيا وسوريا 23 مليونا بينهم نحو خمسة ملايين من الأكثر ضعفا، وفي المناطق التي لم تصلها مساعدات، يشعر الناجون بالعزلة.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه في هذه الظروف بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، معلنة استضافة مؤتمر للمانحين مطلع مارس في بروكسل لجمع مساعدات دولية للدولتين.

اقرأ المزيد:

هل يمكن أن يتسبب زلزال تركيا بحدوث تسونامي في البحر المتوسط؟

12 معلومة صادمة عن زلزال تركيا وسوريا: «1052 هزة ارتدادية و15899 قتيلا»

قناة القاهرة الإخبارية: زلزال جديد بقوة 4.6 درجة يضرب تركيا

صحيفة أمريكية: زلزال تركيا وسوريا الأخير يحذر من خطر وشيك الحدوث لـ كاليفورنيا
بقلم محمد علي حسن