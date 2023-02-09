ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 16 ألفا و400 قتيل 

ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 16 ألفا و400 قتيل، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، في الوقت الذي تخوض فيه فرق الإنقاذ سباقا مع الزمن، لإنقاذ المزيد من العالقين تحت أنقاض آلاف المباني التي دمرها الزلزال، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

الصحة العالمية: 23 مليون شخص عدد المتضرين من زلزال تركيا وسوريا

من جهتها، قدرت منظمة الصحة العالمية أن يبلغ عدد المتضررين بالزلزال في تركيا وسوريا 23 مليونا بينهم نحو خمسة ملايين من الأكثر ضعفا، وفي المناطق التي لم تصلها مساعدات، يشعر الناجون بالعزلة.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنه في هذه الظروف بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، معلنة استضافة مؤتمر للمانحين مطلع مارس في بروكسل لجمع مساعدات دولية للدولتين.