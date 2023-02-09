هل يمكن أن يتسبب زلزال تركيا بحدوث تسونامي في البحر المتوسط؟

رغم أن الكثير من الدول في منطقة البحر المتوسط، التي سبق وأعلنت عن اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لحدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، في أعقاب زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب منطقة شرق المتوسط فجر الاثنين الماضي، قد رفعت تحذيراتها مع تراجع مستوى التهديد، عاد مسؤول تركي ليجدد التحذير من حدوث موجات تسونامي محتملة، مع استمرار الهزات الارتدادية لزلزال الاثنين الماضي.

أكبر كارثة في المنطقة منذ زلزال 1999

ووصف مدير مرصد ومعهد «كانديلي» لأبحاث الزلازل في تركيا، هالوك أوزنر، الزلزال الذي وقع في ولاية «كهرمان مرعش»، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، وبلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، بأنه «أكبر كارثة» تشهدها منطقة شرق الأناضول، منذ زلزال 17 أغسطس 1999، وحذر من أنه قد يتسبب في حدوث موجات تسونامي في البحر المتوسط.

صدع زلزالي بين صفائح القشرة الأرضية

وقال «أوزنر»، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية: «نواجه أكبر أضرار أحدثها زلزال في هذه المنطقة منذ عام 1999»، وتابع أن التقديرات تشير إلى وقوع الزلزال في منطقة شرق الأناضول، مما أدى إلى حدوث صدع زلزالي بين الصفائح التكتونية للقشرة الأرضية، يمتد لمسافة 180 كيلومتراً، حيث تقع الصفيحة الأناضولية في ملتقى عدد من الصفائح، منها العربية والأفريقية والأوراسية.

انزلاق صفيحة الأناضول لمسافة 3 أمتار غرباً

وأشار المسؤول التركي إلى أنه من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية لعدة شهور، وربما تصل إلى سنة كاملة، نتيجة لذلك الصدع الزلزالي، الذي تسبب في انزلاق الصفيحة الأناضولية باتجاه الغرب، لمسافة تصل إلى 3 أمتار، الأمر الذي قد ينجم عنه حدوث موجات تسونامي في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ 14 دولة بالفعل بتحذيرات من مخاطر محتملة نتيجة ذلك الزلزال والهزات الارتدادية التابعة.