السيسي: نخطط لتوفير احتياجاتنا من الزيوت بزراعة 250 ألف فدان فول صويا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الزيت، وحاليا جار التخطط لزراعة 250 ألف فدان فول صويا، على أن يرتفع العدد إلى 500 ألف العام المقبل، لزيادة حجم إنتاج الزيت من الفول الصويا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز في مدينة السادات بمحافظة المنوفية: «لا نريد أن نتحدث عن موضوع الطعام في التلفزيون، هذا لا يصح، المواد الغذائية موجودة، ونحن صادقون مع الشعب».

وتابع الرئيس، أنّ الدولة تحافظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع 6 أشهر، ما يكلفنا الكثير من الأموال، لافتا إلى استمرار الدولة في العمل لتوفير المواد الغذائية للمواطنين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة على العالم كله وليس مصر فقط.