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السيسي: افتتاح مصنع للأسمدة الأزوتية في مارس المقبل

كتب:

شريف سليمان
11:31 ص | الخميس 09 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ عدد السكان في مصر ارتفع بشكل كبير في آخر 40 سنة، لكن الدولة لم تخطط آنذاك لمواجهة النمو الكبير في عدد السكان، لافتا إلى أنّ الحكومة تسعى لتقليل الفجوات الناجمة عن النمو السكاني في جميع القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز بمدينة السادات في المنوفية، أنّ الدولة تعمل لتوفير الاحتياطات اللازمة باستمرار، وتشجع المستثمرين على العمل في مناطق لوجستية داخل الموانئ الرئيسية أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أنّ الشهر المقبل سيشهد افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية.

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