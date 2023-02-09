تداول 14 ألف طن بضائع في مواني البحر الأحمر اليوم

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة، لمواني البحر الأحمر نشاطًا كبيرًا في تداول البضائع اليوم الخميس حيث بلغ الإجمالي 14 ألف طن مع انتظام حركة خروج ودخول السفن اليوم.

8 سفن متراكية على أرصفة الموانئ اليوم

أعلن المركز الإعلامي، للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن 8 سفن إجمالي عدد السفن، المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة اليوم الخميس، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و945 شاحنة و144 سيارة.

وتابع البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 5000 طن بضائع، و490 شاحنة و26 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و455 شاحنة و118 سيارات .

ميناء سفاجا يستقبل اليوم السفينة أمل

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتان الحرية 2 ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث الحرية ودليلة وبوسيدون وإكسبريس.

وشهد ميناء نويبع اليوم تداول 3700 طن بضائع عامة ومتنوعة و255 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتان بريدج وأيلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة.