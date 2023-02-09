محمد الدغيدي «الأول» في حفظ القرآن عالميا: مذاق مختلف لتكريمي في مصر

وجه الشيخ محمد أحمد الدغيدي ابن قرية كفر الحصة مركز بنها محافظة القليوبية الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تطبيقه التي نظمتها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة، الشكر لكل المشايخ الذي تعلم القرآن على أيديهم وكل زملائه بمديرية أوقاف القليوبية وعلى رأسهم الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الذي يقدم له كافة الدعم والمساندة.

فرحة وسعادة للفوز بالجائزة في المسابقة العالمية لحفظ القرآن

وقال الشيخ الدغيدي الذي يعمل إمام مسجد الشامخية بمينة بنها إنه شعر بفرحة عارمة وسعادة بالغة بعد إعلان فوزه وحصوله على الجائزة مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 27 عاما ويعمل إماما وخطيبا بوازرة الأوقاف بمسجد الشامخية بمدينة بنها وحاصل على ليسانس علوم قرآن من جامعة الأزهر ودراسات عليا في التفسير وعلوم القرآن وبدأ حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمره وأتم حفظه في الثامنة من عمره.

الفوز بالجائزة تتويج لمجهود كبير

أكد الدغيدي لـ«الوطن» أن الفضل في تعلمه القرآن يرجع لله عز وجل ثم والده ووالدته مها عبد العاطي مدكور حيث كانا دائما مشجعين وداعمين له لحفظ كتاب الله مشيرا إلى أنه حصل على العديد من الجوائز منذ إتمام حفظ القرآن الكريم في الثامنة من عمره ومنها جائزة البحرين الدولية عام 2013 إلا أن حصوله على المركز الأول على مستوى العالم في المسابقة العالمية للقرآن لها مذاق وإحساس خاص لم يشعر به من قبل لأن هذه الجائزة تعتبر تتويجا لمجهود كبير قام ببذله على مدار سنوات طويلة لتحقيق هذا الحلم.

فيما قدم الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية التهنئة للشيخ محمد الدغيدي لرفع اسم محافظة القليوبية في المحافل الدولية وتشريف مديرية أوقاف القليوبية لكونة إماما وخطيبا من أبناء القليوبية متمنيا له مزيدا من النجاحات والتفوق في الفترة المقبلة.