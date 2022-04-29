محافظ القليوبية يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حفظة القرآن الكريم في مسابقة للقرآن الكريم بقرية أبو سنة بمركز ومدينة قليوب، حيث شارك فيها أكثر من 150 متسابق على مستوى مركز ومدينة قليوب وأشرف عليها عدد من مشايخ الأوقاف، وأجريت على مدار أسبوع كامل وتم تكريم أكثر من 50 متسابقا من حفظة القرآن الكريم.

وأقيمت المسابقة الكبرى تحت رعاية وبحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من المشايخ وأئمة الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية والعُمد وأولياء الأمور.

المحافظ يهنئ المكرمين

وألقى محافظ القليوبية كلمة هنأ فيها الحضور بليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان المُعظم داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والإزدهار مُعرباً عن سعادته بمشاركته تلك الإحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم، مؤكداً أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معانى سامية ، مشيراً حرصه على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يُحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن.

سحب على عمرة

كما قام محافظ القليوبية بسحب أسماء الفائزين بقرعة على مستوى مركز ومدينة قليوب وهي 15 عمرة المولد النبوي الشريف المقدمة من عاطف ناصر والدكتور عبد الله مبارك عضوا مجلس النواب، وعدد 5 عمرة مقدمة من النائب مجاهد نصار وأحد المواطنين تبرع بعدد 2 عمرة، كما تم توزيع 50 من الأجهزة الكهربائية على العرائس من الأيتام.

وقدم المحافظ الشكر لكل من بذل الجهد والوقت في تحفيظ القرآن من المعلمين والشيوخ وأولياء الأمور لنفع أطفالنا والمجتمع والوطن بما في القرآن الكريم من قيم نبيلة ومناهج لحياتنا.

دعم المحافظة للمسابقات

وأكد على دعم المحافظة وترحيبها لتنظيم مثل تلك المسابقات التي تخلق نوعا من أنواع المنافسة الحميدة والتشجيع على حفظ القرآن الكريم بين أطفال وشباب المحافظة مع دورهم في المستقبل القريب في استكمال مسيرة بناء الوطن.

ووجه الشكر لكل المشاركين والمنظمين للمسابقة الرمضانية الكبرى وبصفة خاصة النائبين عاطف ناصر وعبد الله مبارك عضوي مجلس النواب على ما بذلاه من جهد على مدار أسبوع كاملن بدءاً من مرحلة التقديم للمسابقة ومرورا بالاختبارات ونهاية بإعلان أسماء الفائزين، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلاً عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة.