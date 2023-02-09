تفاصيل المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»

قال اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، إنّه تم التخطيط لإنشاء المدينة الصناعية الغذائية في السادات على مسطح 850 فدانًا، وتشتمل على «سايلو فودز» على مساحة 135 فدانًا، ومصنع منتجات الألبان على مسطح 25 فدان، ومجمع مصانع إقها وإدفينا على مساحة 120 فدانا، بالإضافة إلى 560 فدانا بغرض التوسعات المستقبلية.

وأضاف: «تم افتتاح (سايلو فوودز) في أغسطس 2021، وتشتمل على مطحن للدقيق، و14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح، فضلا عن مصنع البسكويت الخاص بالتغذية المدرسية، ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات، بالإضافة إلى المنشأت الإدارية والخدمية»، متابعا: «المرحلة الثانية تشتمل على مصنع الحلاوة والطحينة بطاقة 5 خط إنتاج وطاقة إنتاجية 50 طنا على اليوم، أما مصنع الكرتون بطاقة إنتاجة 100 طن على اليوم، إلى جانب محطة المذيبات لإعادة تدوير الأحبار بنسبة 95%»، مشيرًا إلى أن المعمل المركزي يشتمل على معمل الميكروبولوجي والمعمل الكيماوي.

وأشار إلى أن مصنع منتجات الألبان يشتمل على منطقة استقبال المواد الخام ومنطقة الخطوط بعدد 6 خط لإنتاج اللبن بطاقة إنتاجية 100 طن على اليوم، إلى جانب وجود منطقة التعبئة والمخازن ومحطة معالجة وصرف صناعي بطاقة إنتاجية 40 مترا مكعبا على اليوم، إضافة إلى المنشآت الإدارية والخدمية.

وتابع بأن مجمع مصانع قها وإدفينا تحت الإنشاء، ونسبة تنفيذه الحالية 40%، ومنتظر انتهائه خلال النصف الثاني من العام القادم، وتشتمل على 7 مصانع رئيسية: «مصنع العبوات المعدنية، مصنع البقوليات، مصنع الوجبات الجاهزة، مصنع الخضراوات المجمدة، ومصنع العصائر، مصنع المركزات، مصنع الصلصة والمربى».

وأشار إلى أنه تم تنفيذ منظومة التأمين الإطفائي لجميع منشأت المدينة الصناعية بالإضافة إلى نظام المراقبة بالكاميرات، وتم تنفيذ المشروع بإمكانات 33 شركة وطنية.