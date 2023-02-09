السيسي للمصريين: لا تشتروا من المحلات المغالية في الأسعار.. وأزمة السلع لن تتكرر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ السيطرة على الأسعار تتطلب تعاون المواطنين مع الدولة، بأن يتجنب الأفراد الشراء من المحلات التي تغالي في الأسعار، لإعطائها درسا في الاستغناء حتى تستقيم الأمور، مؤكدا أنّ السلع متوافرة ولا مشكلة بها، والأزمة التي كانت موجودة منذ 4 شهور لن تتكرر مرة أخرى، وسنكمل طريقنا بشكل أفضل مما كانت عليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثانية من شركة سايلو فودز في مدينة السادات بالمنوفية، إنّه قد يقال إنّ وزير التموين ليس قادرا على ضبط الأسعار في السوق، هذا كلام مهم، وزارة التموين لديها 20 ألف منفذ، إضافة إلى منافذ الوزارات الأخرى بما يصل في المجموع إلى 40 ألف منفذ، بهدف تخفيف حدّة الأزمة الكبيرة التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط.

وتابع الرئيس، أنّ وزارة الداخلية تصدر بيانات يومية عن ضبطيات التموين، وتعلن فيها ضبط المحتكرين، وهذا شيء غير مريح، الأفضل أن تعمل وزارة الداخلية عملها فقط، مؤكدا أنّ الدولة ترحب بالمستثمرين سواء محليين أو أجانب، عبر الاتصال المباشر مع رئيس الوزراء.