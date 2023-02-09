«صوت الأزهر» تحتفي بالذكرى الرابعة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

صوت الأزهر

وتصدر غلاف العدد الجديد من جريدة صوت الأزهر عدد من المواضيع الهامة والتي جاء أبرزها:

الأزهر الشريف يعزى في ضحايا زلزال سوريا وتركيا ويعرب عن تضامنه الشديد مع أسرهم

الإمام الأكبر يدعو العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين ومد يد العون للجرحى والمشردين

في الذكرى الرابعة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية: يوم «الأخوة الإنسانية.. العالم يحتفى بوثيقة الإمام والبابا»

يوم الأخوة

الرئيس الأمريكي: يوم الأخوة لحظة للاحتفاء بالشجاعة الأخلاقية التي يتحلى بها قادة الأديان من أجل تحقيق الخير

شيخ الأزهر: التحديات الإنسانية كانت سبيا في ميلاد الوثيقة.. وأصبحت بادرة أمل للخروج من الأزمات الإنسانية