«الصحة» تناشد النساء الحوامل بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للسيدات الحوامل، واللاتي وضعن منذ أسبوعين، موضحة أنهن من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، لذلك عليهن تلقي لقاح الإنفلونزا، للوقاية من خطر مضاعفات الإصابة بفيروس الإنفلونز، ومن ثم تعرض الجنين أو الرضيع للإصابة به.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية ليست مقلقة أو تستدعى الخوف، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارو احمرار مكان التطعيم وتكسير وتعب وارهاق، لافتة الى أن هذه الأعراض طبيعة وهى رد فعل الجهاز المناعى على دخول جسم غريب له، وتزول من تلقاء نفسها ولا تستدعى الحصول على علاجات كبيرة وهى محتاجة الى راحة فقط.

فروع فاكسيرا

وأضافت وزارة الصحة والسكان لقاح الإنفلونزا الموسمية، متوافر في العديد من الصيدليات وفى كافة فروع فاكسيرا المختافة على مستوى المحافظات، مشيرة الى أن الفترة الحالية هى فترة نشاط الفيروسات التنفسية كالانفلونزا الموسمية والفيروس التنفسي المخلوي وفيروس كورونا، مؤكدة أن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاح كورونا وعلى السيدة الحامل الحصول عليه ايضا دون خوف.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليهم من المصادر الرسمية.