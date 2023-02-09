الهلال الأحمر المصري يسلّم نظيره السوري 20 طن أدوية ومستلزمات طبية

أعلن الهلال الأحمر المصري، أنّ الهلال الأحمر العربي السوري، تسلّم 20 طن أدوية ومستهلكات طبية، فضلا عن 3 طائرات محمّلة بالأدوية والأدوات الطبية إلى مطار دمشق، لدعم الاستجابة للعائلات المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا.

ارسال قوافل طبية اغاثية

وأوضح الهلال الأحمر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه تم جرى إرسال قوافل تضم حقائب إغاثية ومستلزمات طبية، مقدمة خالص التعازي للشعب السوري في وفاة المئات جراء الزلزال المدمر.