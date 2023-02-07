ماذا تفعل عند حدوث الزلزال؟.. «الهلال الأحمر» يوضح إجراءات السلامة

وجه الهلال الأحمر المصري عددا من النصائح إلى المواطنين، أثناء حدوث الزلزال وبعده، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أبرزها محاولة إطفاء مصادر النار مثل الموقد وغيرها إذا كان الإنسان قريبا منها، وتجنب إشعال أي نار أو شعلة.

تعليمات السلامة أثناء حدوث زلزال

وأشار الهلال الأحمر المصري إلى أنّه أثناء حدوث الزلزال، يجب إتباع مجموعة من التعليمات التالية:

- إذا كنت داخل المنزل، التزم الهدوء ولا تحاول الهروب، ولكن اختبئ بأسرع وقت ممكن بالجلوس تحت الطاولات.

- حاول إطفاء مصادر النار مثل الموقد وغيرها إذا كنت قريبا منها، وتجنب إشعال أي نار أو شعلة.

- اهتم بالأطفال وطمئنهم سواء كنت في المنزل أو في أي مكان آخر.

- إذا كنت خارج المنزل حاول الابتعاد عن المباني، واذهب في اتجاه الأماكن الخالية مثل الحدائق والساحات.

- إذا كنت تقود سيارتك فحاول الوقوف بأسرع وقت ممكن مع تجنب المرور من خلال الأنفاق أو تحت الجسور أو فوقها.

- تجنب استخدام المصاعد لأنها قد تكون عرضة للعطل والسقوط أثناء الزلازل.

- لا تعود إلى المنزل مرة أخرى قبل التأكد من سلامته.

تعليمات بعد حدوث الزلازل

- إذا لاحظت أنّ منزلك في حالة إنشائية سيئة وقد ينهار، حاول الهروب منه بحذر شديد وتجنب سقوط حائط السقف عليك أثناء هروبك.

- كن مستعدا نفسيا للهزات الأرضية اللاحقة ولا تستغرب حدوثها.

- تأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية وتوصيلات الغاز قبل أن تقوم باستعمال أي نوع من النار في المنزل.

- تذكر أن الهزات اللاحقة قد تسبب سقوط أجزاء من المباني المتأثرة بالهزة الرئيسية لذلك احرص على إزالة الأنقاض والأجزاء الآيلة للسقوط بسبب الهزات اللاحقة وتجنب المرور أمام مثل هذه الأنقاض.