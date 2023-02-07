«الهلال الأحمر»: عدد ضحايا زلزال سوريا مرشح للزيادة.. وأعمال الإنقاذ مستمرة

تتواصل جهود الإنقاذ في سوريا وتركيا، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلدين، والذي يعد الأقوى منذ ما يقرب من قرن، وأسفر عن مقتل ما يقرب من 5 آلاف شخص في سوريا وتركيا، وإصابة آلاف آخرين وتدمير آلاف المباني والمنازل، إذ تسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجات على مقياس ريختر وتوابعه في حدوث كارثة إنسانية ذات أبعاد كبيرة، وتعهدت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالمساعدة، لتخفيف الأضرار الناجمة عن زلزال سوريا وزلزال تركيا، حيث تنشر فرق البحث، والفرق الطبية والمعدات لتقديم المساعدة للعائلات التي فقدت منازلها من درجات حرارة قريبة من التجمد.

مطالبات لرفع العقوبات الاقتصادية على سوريا

من جهته، ناشد رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري المهندس خالد حبوباتي، برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لمواجهة تداعيات زلزال سوريا المدمر، وقال حبوباتي خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السورية، «نحتاج إلى معدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لمواصلة إنقاذ وإزالة الأنقاض وهذا يتطلب رفع العقوبات بأسرع وقت».

الهلال الأحمر السوري: عدد ضحايا زلزال سوريا مرشح للارتفاع

وأضاف حبوباتي أن عدد ضحايا زلزال سوريا مرشح للارتفاع، وهناك عددا من الأبنية مازال مهددا بالانهيار، ووصف نتائج الزلزال بأنها كارثية، مؤكدا أنّ متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري في حالة جاهزية ولكن هناك نقصا في المعدات، كما أوضح أنّ الحكومة خصصت 126 مركز إيواء في حلب، و23 في اللاذقية، و5 في حماة، و3 في حمص، و3 في طرطوس، لمساعدة المتضررين من زلزال سوريا.