«الري»: رفع مساحي للمنطقة الشاطئية بالإسكندرية لتنفيذ أعمال الحماية

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جولة مفاجئة صباح اليوم، بمقر هيئة حماية الشواطئ لمتابعة منظومة العمل بالهيئة فور عودته من تنزانيا لمتابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس الهيئة وعددا من القيادات.

واستعرض «سويلم»، خلال الاجتماع الإجراءات العاجلة التي قامت بها أجهزة الهيئة للتعامل مع الهبوط الذي حدث برصيف طريق الكورنيش بمدينة الإسكندرية لمسافة 20 مترا أمام شاطئ سيدي بشر، والناتج عن الأمواج العاتية المصاحبة لنوة الكرم.

رفع مساحي للمنطقة الشاطئية من المندرة حتى سيدي بشر

وأشاد «سويلم»، بالإجراءات الفورية التي اتخذتها أجهزة هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية فور رصد الهبوط بسيدي بشر، حيث تم رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع أجهزة محافظة الإسكندرية وتكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال حماية عاجلة للمنطقة المذكورة وإصلاح الهبوط الحادث بالرصيف، والتنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة.

وتم الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أي فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وعقب ذلك تم تنفيذ أعمال حماية إضافية باستخدام كتل خرسانية زنة 5 أطنان لاستكمال أعمال الحماية في المنطقة المذكورة، كما تم رفع الإنترلوك في منطقة الهبوط ودك الأرضية وصب طبقة خرسانة عادية وإعادة تركيب الإنترلوك برصيف الكورنيش لرد الشيء لأصله بعد نهو أعمال الحماية المذكورة.

تحديد البدائل المثلى لحماية المنطقة أثناء النوات

وكان سويلم قد وجه بتشكيل لجنة من هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه وممثلين عن محافظة الإسكندرية للمرور على المنطقة الشاطئية بالإسكندرية بالكامل للاطمئنان على المنطقة وتحديد أي إجراءات عاجلة للتعامل مع آثار النوة الحالية، وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة وتحديد الأعمال العاجلة لتدعيم الحمايات القائمة بكورنيش الإسكندرية بمنطقة المندرة وسيدي بشر حتي المحروسة، وأوصت اللجنة برفع مساحي للمنطقة الشاطئية من المندرة حتى سيدي بشر، وإعداد نموذج رياضي لتحديد البدائل المثلى لحماية المنطقة أثناء النوات لحين الانتهاء من أعمال الحماية الرئيسية الجاري تنفيذها حالياً، كما وجه الوزير بسرعة نهو تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة واستمرار المتابعة بما يتم في هذا الشأن .