«متحدث الري» لـ إيمان الحصري: الهبوط الأرضي بكورنيش الإسكندرية ناتج عن نوة الكرم

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الهبوط الأرضي الذي حدث صباح اليوم في أحد أرصفة الشواطئ في الإسكندرية لا علاقة له بالزالزال الذي حدث صباح اليوم في تركيا، لافتا إلى أن الهبوط ناتج عن الأمواج العاتية التي تأتي في نوة الكرم وتحدث كل عام في الإسكندرية خلال فترة الشتاء تصاحبها رياح شديدة والفترة الحالية هي ذروة النوة التي كانت أكثر شدة وحدة من السنوات الماضية.

نوة الكرم

وأوضح «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية DMC، أن نوة الكرم هذا العام جاءت بشكل أكثر عنفا، إذ بلغ ارتفاع الأمواج 5 أمتار، وضربت كورنيش منطقة سيدي بشر بقوة وسحبت الأمواج بعض الرمال من أسفل الرصيف وتسببت في هبوط المنطقة بطول 20 مترا.

أجهزة حماية الشواطئ

وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن أجهزة حماية الشواطئ تقوم بعمليات مرور دورية على منطقة الكورنيش ورصدوا حدوث الهبوط، وتم التنسيق مع أجهزة المحافظة، وعلى الفور دفعت بمعداتها وتم إجراء أعمال حماية عاجلة منها وضع كسر من الحجارة وصب خرسانة عليها لمنع وصول المياه إلى رصيف الكورنيش، ثم أضيفت بعد ذلك كتل خرسانية مناسبة لحماية الكورنيش في هذه المنطقة.