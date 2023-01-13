رفع تراكمات أمطار الإسكندرية من 8 أحياء.. واستمرار الطوارئ بسبب النوة

نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية عمليات رفع تراكمات أمطار الإسكندرية الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية منذ فجر اليوم واستمرت حتى الصباح، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

ورفعت تراكمات الأمطار من 8 أحياء على مدار الساعة، فيما شدد محافظ الإسكندرية على تكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

غرفة عمليات بسبب أمطار الإسكندرية

وأكد المحافظ استمرار غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة، نتيجة أمطار الإسكندرية الغزيرة خلال نوة الفيضة الكبرى الحالية.

رفع تراكمات أمطار الإسكندرية من الأحياء

ونجحت الأجهزة في رفع تراكمات أمطار الإسكندرية غربا، من خلال حي العجمي، حيث تم كسح تجمعات مياه الأمطار من أمام بوابة ميناء الدخيلة، وشارع مسجد قباء أبو يوسف قبلي، ومن أمام الحديد والصلب، ومطلع كوبري 21، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسي، وطريق الإسكندرية مطروح البيطاش.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول، تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار بشارع 10 بالمستعمرة وأمام مصنع البن بمرغم ونجع العرجي وقشوع، والشرقاوي، بالإضافة إلى متابعة أعمال تجريف للشوارع حول شنايش مياه الأمطار بشوارع الخاصة الملكية والبنك ومخزن الزيت ومنطقة الوكالة.

وتابع محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان، أعمال الانتهاء من تجمعات مياه الأمطار بطريق الكافوري أمام استاد برج العرب، وكذلك متابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع متفرقة بنطاق الحي.

رفع تراكمات أمطار الإسكندرية وسط وشرقا

وفي حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالشارع الرئيسي من عزبة الشامي والشوارع الفرعية، وكسح تجمعات المياه من شوارع الفلكي والمراغي، وابن عقيل، وخلف محطة قطار فيكتوريا الملك حفني قبلي، وشارع البحرية، ومساكن عثمان، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى بنطاق الحي.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي، حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع مصطفى كامل طريق الإصلاح، والملك حفني والنبوي المهندس وشارع الملاحة وكوبري المندرة ونفق 45 وشارع 16 اسكوت والطريق الدولي مدخل عزبة أبو سرحة، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وفي حي وسط تحت إشراف عزة سعد رئيس الحي، تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال تصريف مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي شرق، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار من منطقة سيدي جابر، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقام اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار، وسيولة الحركة المرورية بعدد من الشوارع بنطاق الحي، وكذلك متابعة مدخل القلعة وميدان عرابي وش قصر رأس التين، وش النصر.