«القصلة» ميثاق الزواج بين بدو جنوب سيناء.. عادة توارثتها الأجيال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تسعي لحماية حقوق المرأة والأطفال، موضحًا أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات القبلية التي لها طابع معين في الزواج وعادات وتقاليد تختلف عن باقي المحافظات.

وأوضح «فودة» أن الزواج بين أهالي البادية يتم في معظم الحالات عن طريق «القصلة» يكون عرفيًا متعارف عليه بين القبائل، وأمام مرأى ومسمع الأهالي، ثم يجري توثيقه بعد ذلك بفترة.

طريقة الزواج بـ«القصلة»

من جانبه، قال الشيخ إبراهيم عطية، شيخ قبيلة الحيوات، إن عادات البدو في الزواج تكون عن طريق «القصلة» وهي عبارة عن أخذ عصا خضراء، فإذا وافق والد الفتاة أو وليها على الخطبة يعطيها للخاطب ويقول له: «هذه قصلة فلانة على سنة الله ورسوله، إثمها وخطيئتها في رقبتك من الجوع والعرى ومن أي شيء نفسها فيه وأنت تقدر عليه»، فيتناول الخاطب القصلة ويقول: «قبلتها زوجة لي بسنة الله ورسوله».

وتابع أن الدولة تقدم حزم من المساعدات للمواطنين وتتجه إلى التحول الرقمي لذا يقوم الشباب بتوثيق عقود الزواج رسميًا عن طريق المأذون الشرعي للمدينة، مناشدا الجميع بضرورة توثيق العقود للحفاظ على حقوق الأبناء والأمهات.

توثيق عقود الزواج

وأكد اللواء خالد فودة أنه يجري تنفيذ حملات في كل المدن لتوثيق عقود الزواج لضمان تأمين حقوق الأسرة، مشيراً إلى أنه كلف رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف المحافظ أنه جرى توثيق عدد 156 حالة زواج منذ بداية العام بجميع وديان مدن المحافظة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومشايخ المحافظة.