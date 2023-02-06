رئيس مدينة طور سيناء: إزالة 20 طن مخلفات صلبة بالأحياء والقرى

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد خلال لقائه بالقيادات التنفيذية بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة والتلاحم مع الجمهور.

وأوضح الغمريني لـ«الوطن» أنه منذ توليه منصب رئيس مدينة طور سيناء، جرى تقسيم العمل مع أحمد الحضري نائب رئيس المدينة وسهير عبد العاطي سكرتير المدينة من أجل التواجد في الشارع ومتابعة الأحياء بصورة مستمرة.

20 طن من المخلفات الصلبة

أكد رئيس مدينة طور سيناء أنه جرى إزالة ما يقرب من 20 طن من المخلفات الصلبة بالأحياء والقرى التابعة للمدينة بإشراف القيادات التنفيذية لمجلس المدينة، موضحا أن جميع مخلفات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأشجار.

وأوضح أنه جرى تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالطور حيث يجري تجميعها بالمدفن الصحي خارج الكتلة والتخلص منها بطريقة آمنة.

1000 كيس مواد غذائية

أوضح مبروك الغمريني أنه جرى استلام 1000 كيس مواد غذائية تشمل سكر وأرز ودقيق وزيت لتوزيعها على 1000 أسرة بالطور في إطار خطة المحافظة لتوزيع 7 طن من اللحوم والمواد الغذائية على الأسر على مستوى المحافظة.

وقال إن التوزيع سوف يكون عن طريق قاعدة بيانات باستخدام باركود لضمان حصول الأسر المستحقة على هذا الدعم وتشمل المرأة المعيلة، الأرامل، المطلقات، ذوي الهمم، الأسر الاكثر احتياجا.