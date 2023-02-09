رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات المقرر تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة باستثمار أجنبي مباشر، وذلك بحضور الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال استراتيجيك بارتنرز»، وجيمس لويس، مؤسس ومدير عام شركة «شارد كابيتال»، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، وعدد من مسئولي المشروع.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بوفد التحالف الذي سينفذ مشروع مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، مؤكدا دعمه الكامل للمشروع الذي سينفذ باستثمار أجنبي مباشر، قائلا: أكدت لوزير البترول أن يكون هذا المشروع على قمة أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو التحالف المنفذ للمشروع إن قيمة استثمارات المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو استثمار أجنبي مباشر بالكامل، حيث يهدف المشروع إلى استغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، مؤكدين أن المشروع سيجعل من المنطقة محورا إقليميا مهما لصناعة البتروكيماويات.