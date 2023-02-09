5 حسابات توفير عائدها أعلى من شهادات الادخار في البنوك.. تصل إلى 18%

تنافس حسابات التوفير، على تقديم سعر الفائدة الأعلى، لتخطف بذلك الأنظار من الشهادات التي حظيت بإقبال واسع، على خلفية إعلان بنوك حكومية وخاصة رفع أسعار الفائدة على الشهادات حتى 25%.

وبينما أوقفت البنوك الحكومية طرح شهادات الـ22.5% والـ25%، واتجهت بنوك القطاع الخاص لوقف بيع شهادتي الـ22.5% والـ20% واكتفت بشهادات ذات عائد 14% وحتى 17.25% في أغلبها، قدمت بنوكا أخرى أسعار عائد تنافسية على حسابات التوفير، في ظل ما يتمتع به هذا المنتج المصرفي من مزايا لا توفرها الشهادات، ومنها مرونة السحب والإضافة من الرصيد في أي وقت.

تثبيت أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% للأول، و17.25% للثاني، مطلع فبراير الجاري، وهي نفس مستوياتها نهاية ديسمبر الماضي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أعلى عائد على حسابات التوفير في البنوك العاملة في السوق المحلية.

1 - حساب جولدن بلس من البنك العربي الأفريقي الدولي.

رفع البنك العربي الأفريقي الدولي، أسعار الفائدة على حساب جولدن بلس إلى 18% بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد.

2 - حساب توفير البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي، حساب توفير بعائد يصل إلى 15% بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد.

3 - حساب التوفير من بنك بلوم مصر

يقدم بنك بلوم مصر حساب التوفير Saving up بسعر فائدة يصل إلى 12.5% بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد.

4 - حساب التوفير من بنك أبو ظبي التجاري

يمنح بنك أبو ظبي التجاري مصر على حساب التوفير Saving account سعر فائدة يصل إلى 12.5% بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد.

5 - حساب التوفير ستار من بنك التنمية الصناعية

يتيح بنك التنمية الصناعية، سعر الفائدة 12% على حساب التوفير «ستار» بالجنيه بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب واحتساب العائد.

يذكر أن حسابات التوفير بالجنيه المصري تتمتع بمزايا لا توفرها الشهادات، حيث توفر عامل المرونة في السحب والإضافة يوميا في أي وقت، وإمكانية تصفية الحساب واسترداد كامل القيمة، على النقيض من الشهادات التي لا يمكن كسرها واسترداد أصل المبلغ قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء.