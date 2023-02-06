سعر الفائدة في شهادات بنك مصر.. يصل لـ 17.25% سنويا

سعر الفائدة فى شهادات بنك مصر بعد إلغاء شهادة 25%، تعتبر الأكثر بحثًا على مدار الأيام الأخيرة، بسبب رغبة شريحة كبيرة من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات في معرفة أكثر الطرق أمانًا للحفاظ على مدخراتهم المالية، والتأكد من وجود عائد مناسب من هذه الادخارات تساعدهم على أعباء المعيشة.

وحرصًا من «الوطن» على تقديم كل الخدمات للمتابعين والقراء، نستعرض تفاصيل شهادات بنك مصر وسعر الفائدة بكل شهادة ادخارية على حدة.

شهادة القمة ذات عائد 17.25%

شهادة يُصرف سعر الفائدة الخاصة بها على 4 فترات، عائد شهري يبلغ 16%، وعائد كل 3 أشهر يبلغ 16.25%، وعائد كل 6 أشهر يبلغ 16.50%، وأخيرًا عائد سنوي يبلغ 17.25%، مع العلم أن مدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الثلاثية

- يوفر بنك مصر تلك الشهادة بعائد 16.50%.

- العائد يُصرف شهريًا أو سنويًا.

- مدتها 3 سنوات، وقيمتها تبدأ من 1000 جنيه، ودون حد أقصى.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة بنك مصر الادخارية 5 سنوات

- مدتها 5 سنوات متواصلة.

- سعر الفائدة 12.25% شهريًا.

- سعر الفائدة سنويًا يبلغ 12.50%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل لـ1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك مصر ذات الـ7 سنوات

- مدة الشهادة 7 سنوات متواصلة.

- سعر الفائدة شهريًا 12.75%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

شهادة أمان المصريين

- مدة الشهادة 3 سنوات متواصلة.

- سعر الفائدة 13% سنويًا.