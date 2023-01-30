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«المركزي» يرفع سعر الفائدة لـ21.9% على أذون الخزانة

كتب:

محمد الدعدع
10:56 ص | الإثنين 30 يناير 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، لـ21.95% للأذون أجل عام، في مزاد أُقيم أمس الأحد، بحسب نتائج التعاملات بسوق الديّن.

أذون خزانة بـ43.5 مليار جنيه 

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل 6 شهور وعام، بقيمة 20 مليار جنيه للأولى، و23.5 مليارجنيه للثانية، بهدف جمع سيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

البنوك تطلب 24.29% عائدا

تلقى «المركزي»، 182 طلبا من البنوك والمؤسسات، للاكتتاب على أذون الخزانة أجل عام، وطلبت 24.49% عائدا، كما تلقى «المركزي» 157 طلبا للاكتتاب في أذون الخزانة أجل 6 أشهر، وطلبت عائد 23%، قبل أن يوافق «المركزي» على 124 طلبا للاكتتاب على أذون الـ«عام» بفائدة 21.95%، و74 طلبا بعائد 21.37%.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.