«المركزي» يرفع سعر الفائدة لـ21.9% على أذون الخزانة

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، لـ21.95% للأذون أجل عام، في مزاد أُقيم أمس الأحد، بحسب نتائج التعاملات بسوق الديّن.

أذون خزانة بـ43.5 مليار جنيه

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة أجل 6 شهور وعام، بقيمة 20 مليار جنيه للأولى، و23.5 مليارجنيه للثانية، بهدف جمع سيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

البنوك تطلب 24.29% عائدا

تلقى «المركزي»، 182 طلبا من البنوك والمؤسسات، للاكتتاب على أذون الخزانة أجل عام، وطلبت 24.49% عائدا، كما تلقى «المركزي» 157 طلبا للاكتتاب في أذون الخزانة أجل 6 أشهر، وطلبت عائد 23%، قبل أن يوافق «المركزي» على 124 طلبا للاكتتاب على أذون الـ«عام» بفائدة 21.95%، و74 طلبا بعائد 21.37%.