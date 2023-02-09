عضو أمناء «الحوار الوطني»: أي مواطن قدّم مقترحا سيشارك به في الجلسات

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات الفعلية للحوار ستنطلق في القريب العاجل فور الانتهاء من الجلسات التحضيرية، وإعلان الأسماء والشخصيات العامة والخبراء المشاركين في الحوار، فور الانتهاء من كل التحضيرات والترتيبات، ووضع كل المقترحات في المحاور الثلاثة والإعلان عنها، التي وصلت إلى 100 مقترح في جميع المحاور.

المشاركة في الجلسات النقاشية

وأضاف عبد القوي لـ«الوطن»، أن المواطنين أصحاب المقترحات سيشاركون في الجلسات النقاشية للحوار، لأن المواطن هو ركيزة الحوار الوطني الأساسية، لذلك تم أخذ جميع مقترحات المواطنين بجدية ودراستها والأخذ بها بعين الاعتبار، ضمن قائمة المقترحات المقدمة من باقي الأطراف، بالإضافة إلى الحوارات المجتمعية التي تمت في المحافظات المختلفة، وتم خلالها الاستماع إلى المواطنين، وعرض أفكارهم ومقترحاتهم ورؤيتهم للحوار.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات ستكون بمشاركة 30 شخصًا من أصحاب المقترحات والأحزاب والخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني في كل موضوع، وذلك على أن يكون اجتماع كل محور بلجانه بشكل منفصل في يوم واحد وذلك حتى تقوم كل لجنة بمناقشة قضاياها على حدة.

مناقشة كل الآراء

وأوضح طلعت عبد القوي، أن بعض المحاور قد تأخذ أكثر من يوم واحد، وذلك حسب ما يراه مقرر عام كل محور، مؤكدًا أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا، سيتم رفع الآراء لرئيس الجمهورية، حتى يقوم برؤيته الواسعة بتحديد الحل الأفضل، وأن مجلس أمناء الحوار يضم أقصى اليمين واليسار، وكل الآراء ستناقَش.