مجلس أمناء الحوار الوطني يواصل اجتماعاته التحضيرية اليوم

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية، من أجل استكمال التشاور حول المشاركين تمهيدا لإعلان الأسماء والشخصيات العامة المشاركة في المناقشات المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

وقال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار وصل إلى المحطات الأخيرة، من الجلسات التحضيرية بإعلان مجلس الأمناء عن الموضوعات التي سيتم مناقشتها داخل المحاور الثلاث، خلال آخر اجتماع تحضيري لمجلس الأمناء، ليتبقى الإعلان عن الشخصيات المشاركة في الجلسات الفعلية بكل لجنة من لجان المحور الثلاث، لتنطلق الجلسات الفعلية للحوار.

الشخصيات المشاركة في الحوار الوطني

وأشار «عبد القوي» إلى إنه من المقرر أن تكشف الأمانة الفنية للحوار الوطني اليوم، عن الأسماء التي ستشارك في الجلسات الفعلية للحوار الوطني، مشيرا إلى أن عدد الأسماء يقترب من 3000 شخصية، موضحا أن كل لجنة تعقد 3 اجتماعات على الأقل أسبوعيا، بالتوازي، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار الوطني يسعى إلى الاتفاق على القضايا والأسماء المشاركة بالتوافق، منذ أن انطلق قطار الحوار الوطني في السادس والعشرين من أبريل الماضي، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليجمع ممثلي جميع القوى السياسية والوطنية، من تيارات مختلفة وفئات عمرية متنوعة؛ لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واوضح عبد القوي أن مجلس أمناء الحوار الوطني، المكون من 19 عضواً، عقد 18 جلسة تحضيرية انتهى فيها من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لسير الجلسات، ومدونة السلوك الخاصة بالأعضاء، وتحديد المحاور الثلاثة الرئيسية للحوار، بالاضافة الى اختيار المقررين والمقررين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية، بالإضافة إلى تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها.

الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المحاور التي تم تحديدها لكل لجنة لمناقشة الملفات مرنة، مشيرا إلى أنه في حالة وجود محور جديد يتطلب المناقشة من قبل لجان الحوار يتم طرحه على مجلس الأمناء للتصديق عليه وتكليف اللجنة المختصة بمناقشته، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمناء اجتماع التحضيري الأخير خلال الأيام المقبلة للإعلان عن الأسماء والخبراء المشاركين في الجلسات الفعلية.