أصالة تتبرع بأجر حفلها في دبي للمتضررين من زلزال سوريا

أعلنت الفنانة أصالة تبرعها بأجرها في حفل دبي لصالح متضرري الزلزال في سوريا، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت أصالة، قائلة: «مو من عادتي إنّي قول إنّما للاضطرار أحكام ومتل مابعمل في الأزمات لأنّي منكم وواجب عليّي اللي بعمله تبرّعت أيضا بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه ماعملت إلًا واحبي تجاه أهلي وأحبّتي، ولو فيه حفله كلّ يوم بعملها لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت ⁧‫زلزال سوريا».

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أصالة ترد على الهجوم

وهاجمت أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أحد الصحفيين اللبنانين الذي اتهمها بعدم تفاعلها مع أحداث زلزال سوريا المدمر، وعلقت: «أكيد يا أخي العزيز ماعم بستنّى توجيهاتك لأعمل واجبي اللي ماوقفت عنّه حتّى لمّا وقفت المهرجانات ووقفت الحفلات وماكان فيه شغل بس الضمير والمسؤولية ماوقفوا».