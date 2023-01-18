أصالة: «انقهرت من جوا قلبي على وفاة ابن جورج وسوف» (فيديو)

تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري عن وفاة وديع، نجل الفنان الكبير جورج وسوف، وما حدث بينها وبين المطربات فى حفل «تريو أربيان نايت»، خلال لقائها مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج the insider بالعربي.

أصالة تتحدث عن جورج وسوف

- كنت بتمنى إني أكون معه في تريو نايت، وحفظت كل أغنياته بس بقى ظروفه ما بتسمح.

- جورج وسوف هو أستاذنا الكبير وبيضل حبيبي وأعز أصدقاء والدي.

- أنا بحب جورج وسوف وما فيني أبعده من قلبي فجأة.. ما بقدر.

- هو بقلبي مزروع بكل ذكريات طفولتي وبكل الصور الحلوة اللي كنت شوفوا فيها.

- راح يبقى لآخر يوم الأستاذ الكبير

أصالة: عزيت الدنيا كلها في وفاة وديع جورج وسوف

- ما كان فيني أتجاوز حدث وفاة ابنه، وأنا مو بس عزيته، عزيت الدنيا كلها.

- أنا فعلا انقهرت من جوا قلبي عليه.

- أنا بعرف قديش هو بني آدم حساس ومتعلق بالعائلة ومحب لدرجة غير عادية.