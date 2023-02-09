«حياة كريمة» تنظم قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية دروة بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة في المنوفية، برعاية الدكتور خالد عبدالغني وكيل الوزارة، قافلة علاجية مجانية بقرية دروة بمركز أشمون، استمرت لمدة يومين للكشف على المرضي ضمن خريطة القوافل الطبية المجانية.

10 عيادات للكشف على المرضى في القافلة

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد 10عيادات متخصصة منهم، 2 عيادة باطنة، و 2 عيادة أطفال، وجراحة، وجلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، ورمد، وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت، في بيان لمديرية الصحة، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2058 مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد261 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 128 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 47 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد 30 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية

واوضحت أنه تم تنظيم 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية. الجدير بالذكر أن القافلة نظمت في إطار مبادرة «حياة كريمة» بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.