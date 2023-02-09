«زراعة المنوفية»: نستعد لإنشاء منفذ لبيع الأسماك في شبين الكوم

قال محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية أن مجهودات وزارة الزراعة ملموسة وحية لتوفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بسعر أقل من أسعار السوق، عن طريق إقامة منافذ بيع السلع التابعة لوزارة الزراعة والتي تزيد عن 12 منفذًا متنوعًا على مستوى المحافظة.

منفذ بيع الأسماك في مدينة شبين الكوم

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن» أنه جار إنشاء منفذ بيع أسماك داخل مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لتوفير كافة المنتجات التي يحتاجها أهالي محافظة المنوفية، حيث تم إنشاء العديد من منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة، داخل مراكز محافظة المنوفية، وجار العمل على إنشاء منافذ أخرى لسد احتياجات المواطنين علي مستوي جميع المراكز.

منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم في المنوفية

وأكمل أن مدينة شبين الكوم تحتوي على أربعة منافذ بيع السلع التابعة لوزارة الزراعة، وتشمل تلك، منفذ دواجن حية، منفذ فواكه وخضروات، منفذ لحوم مجمدة وسلع غذائية، ومنفذ لحوم حية، بالإضافة إلى وجود منفذ بيع السلع داخل مدينة الشهداء.

وتابع التركاوي أن مدينة أشمون بها أربعة منافذ بيع السلع التابعة لوزارة الزراعة وتلك المنافذ هي، منفذ لحمة حية، منفذ سلع غذائية، منفذ دواجن، ومنفذ خضروات وفواكه، بالإضافة إلى وجود منفذ سلع غذائية ولحوم حية في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.