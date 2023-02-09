إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية في المنوفية

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق سدود طملاي بمركز منوف في المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب دراجة نارية بمنوف

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بإصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بدائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات .

السيطرة على حريق في بوص بشبين الكوم

علي صعيد آخر، تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في بوص بدائرة مركز شبين الكوم، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في الأماكن المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق في منزل بدائرة قسم منوف بعد الدفع بسيارتي إطفاء، حيث تبين أن الحريق نشب أولا في غرفة للأطفال بالمنزل أثناء اللعب، وانتقلت لباقي المنزل، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.