صياد يقتلع فك «الماكو» المهدد بالانقراض في البحر الأحمر.. أسرع القروش

تسببت شباك أحد الصيادين في إصابة قرش من نوع «الماكو» المهدد بالانقراض بفمه واقتلاع فكه، حيث ظهر في صور رصدتها كاميرا أحد الغطاسين تحت مياه البحر الأحمر، وهو مصابا بإصابات بالغة أحدث تباعد بين فكيه السفلي والعلوي وصعوبة ضمة فضلاً عن الدماء المحاطة به.

صياد يقتلع فك قرش بالبحر الأحمر

أظهرت إصابات القرش التي رصدتها أحد الكاميرات، اقتلاع فكه من مكانه، بحسب الدكتور محمود معاطي، الباحث بمعهد علوم البحار، لـ«الوطن»، فإن الإصابة التي ظهرت بفك القرش بسبب شباك احد الصيادين، مؤكدا أن قرش الماكو أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بالانقراض.

وكعادة كل القروش لا يعتبر قرش «الماكو»، الإنسان وجبة مفضلة له، حيث يتغذى علي أسماك الماكريل والتونة وبعض السلاحف والطيور البحرية، ويحتاج حوالي يومين لهضم وجبة واحدة.

«الماكو» أسرع أنواع القروش

يشتهر قرش «ماكو» بكونه الأسرع في في البحار و تبلغ سرعته نحو 70 كيلومترا بالساعة لكن سرعته لن تحميه من خطر الانقراض ما لم توضع قوانين تحميه من شباك الصيادين، ويجب الحفاظ عليه لحماية التوازن البيئي البحري بمياه البحر الأحمر، وفق الباحث بمعهد علوم البحار.

ويمكن لقرش «الماكو» القفز إلى مسافات عالية لارتفاع 6 أمتار فوق سطح الماء وبالمقابل يسبح في أعماق تصل 150 مترا تحت سطح الماء، ومن الممكن أن يسافر مسافات تصل إلى 2776 كم، ويعتبر أحد أنواع المهددة بالانقراض ويجب الحفاظ عليها للحفاظ على التوازن البحري، وهو من أسرع قروش العالم حيث تصل سرعته 70 كم/ ساعة.