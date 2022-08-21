«علوم البحار» ينقذ دولفين من عضة قرش «ماكو».. علاج طارئ ومتابعة مكثفة

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بشأن نجاح فريق بحثي من المعهد في إعادة دولفين إلى البيئة البحرية، بعد تعرضه لهجوم سمكة قرش.

دولفين على بعد نحو 30 مترا من اليابس

وأشار التقرير، إلى توجه الفريق البحثي في المعهد إلى المنطقة الشاطئية بشمال الأحياء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، بعد تلقي بلاغ من قطاع المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر بوجود دولفين بهذه المنطقة، حيث تم العثور على دولفين مصاب من فصيلة Indo-Pacific Bottlenose Dolphin (Tursiops aduncus) Rescue في المنطقة الشاطئية، على بعد نحو 30 مترا من اليابس.

إعياء وجفاف وعضة قرش

وأوضح التقرير، أنّ الدولفين كان في حالة غير طبيعية وظهرت عليه أعراض إعياء وجفاف ظاهر بشكل كبير على الجلد والعين، وبدأت محاولات الفريق البحثي لإدخال علاج تعويضي طارئ له، فضلا عن محاولات عديدة لإرجاعه لمنطقة المياه العميقة، لكنها باءت بالفشل، وتم تشخيص مبدئي لحالته، وتبيّن منها وجود جرح غائر نتيجة عضة قرش من نوع «الماكو».

ولفت التقرير، إلى نقل الدولفين للمكان المخصص للعلاج لإجراء التشخيص الدقيق ووضع خطة لتخفيف آلامه ووضعه تحت الملاحظة لمتابعة استجابته للعلاج، والتي أسفرت عن تحسن حالته في اليوم الثالث من العلاج، مؤكدًا نجاح علاج الدولفين وعودته للبيئة البحرية بالبحر الأحمر.