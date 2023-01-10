«افتكروها دولفين».. سمكة قرش تثير الرعب بين مرتادي شاطئ في أستراليا

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «ديلي ميل البريطانية» لقطات مقلقة لقرش كبير يسبح على بعد أمتار من الأشخاص على شاطئ مولالو شمال بيرث في غرب أستراليا الشهير، ورغم ضحالة المياه في هذه المنطقة، والتقطت الصور طائرة بدون طيار، وتتوجه السمكة نحو امراة وهي تسبح دون أن تشعر بها، وثم تتنقل بين مرتادي الشاطئ ممكن يسبحون في المياه.

وتسبب ظهور سمكة القرش في الرعب بين مرتادي الشاطئ، إذا صرخوا عن وجود القرش يقترب من الناس، واعتقد البعض أنه دولفين إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا أنه «سمكة قرش النمر»، وقت ظهر ذلك النوع من الأسماك في هذه المنطقة منذ زمن بعيد وعلى أثر ذلك أغلق الشاطئ، ومع ارتفاع درجات الحرارة، عاد السباحون إلى الماء في فترة ما بعد الظهر.

شاب ينصح باستخدام تطبيقات رصد تحرك أسماك القرش

«توبي نيكول»، أحد محبي أسماك القرش، قال إنه ذهب للبحث عن سمكة القرش وقد رأها بالفعل تظهر في مقطع الفيديو وتتحرك بهدوء دون أن تسبب في أذي لأي شخص، مشيراً على أن هذا دليل على أن أسماك القرش ليست مهتمة بالبشر، ومع ذلك تحدث مخاطر، لذا نصح باستخدام تطبيقات رصد حرك أسماك القرش في استراليا.

وتنمو سمكة قرش النمر بطول 2.5 م من شاطئ مولالو، ويُعتقد أن سمكة القرش نفسها تسبب في إغلاق Mullaloo في منتصف ديسمبر، وكانت هناك العشرات من أسماك القرش التي جري مشاهدتها على طول ساحل بيرث في الشهر الماضي.