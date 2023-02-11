مجدي الهواري: علاء ولي الدين وهنيدي وليلى علوي رشحوا لبطولة فيلم «55 إسعاف»

تمر اليوم السبت الموافق 11 فبراير ذكرى رحيل الفنان الكبير علاء ولى الدين، الذي توفى عام 2003، تاركا لجمهوره رصيد فني مميز ظل عالقا في الأذهان.

وفى ذكرى رحيل الفنان الكبير علاء ولى الدين كشف المخرج مجدي الهواري، مفاجأة خلال ندوة أقيمت منذ عدة أيام، عن فيلم 55 إسعاف الذي قدمه الثنائي أحمد حلمي، ومحمد سعد ومعهم غادة عادل كان من المفترض أن يقدمه عدد آخر من النجوم.

وقال مجدي الهواري إن فيلم 55 إسعاف كان سيقدمه الفنان الراحل علاء ولي الدين وسيشاركه البطولة الفنان محمد هنيدي، وليلي علوى ولكن لظروف ما تم تغير فريق العمل بالكامل.

وكشف الهوارى بأن ديو الفنان علاء ولي الدين والفنان محمد هنيدي كان سيقدم أيضا فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ولكنه أيضا لم يكتمل وحينها قدم مع الأول فيلم عبود على الحدود، ونجح نجاح باهر.

يذكر أن فيلم 55 إسعاف بطولة أحمد حلمي ومحمد سعد وغادة عادل ورامز جلال ويوسف داود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مجدي الهواري.