إصابة 14 شخصا في انهيار عقار بعد انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة

شهدت منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، قبل قليل، انهيار عقار مكون من 3 طوابق جراء انفجار أسطوانة غاز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بانهيار عقار

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة أبو الريش التابعة لدائرة المركز، وتحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية و15 سيارة إسعاف، كما تم فرض كردون أمني حول العقار وفصل كافة المرافق.

انفجار أسطوانة غاز

وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء انهيار العقار انفجار أسطوانة غاز، ما أدى إلى إصابة 14 شخصا، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابسات الواقعة.